Состоялось экстренное заседание СБ ООН, созванное по запросу Израиля

В среду, 2 октября, состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, посвященное последним событиям на Ближнем Востоке. Запрос на проведение экстренного обсуждения был подан постпредом Израиля Дани Даноном после нанесения Ираном ракетного удара по Израилю.

Открывая заседание генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо положить конец новому витку насилия, в основе которого лежит принцип "око за око". Он предупредил, что времени для этого остается все меньше.

Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил, что "время пустых разговоров прошло". Он назвал абсурдным призыв к обеим сторонам "прекратить эскалацию", так как это ставит знак равенства между теми, кто "сеет разрушения" и "теми, кто защищает себя". "Израиль будет защищаться. И, позвольте заверить вас, что последствия для Ирана будут гораздо серьезнее, чем он мог себе представить", – заявил Данон.

Постпред Ирана Амир Саид Иравани заявил, что ракетный удар, нанесенный по Израилю 1 октября, был направлен "на восстановление баланса и сдерживания". Он также говорил о том, что дальнейшей эскалации напряженности можно было бы избежать, если бы Израиль прекратил боевые действия в Газе и Ливане.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что поддержка, оказанная ее страной Израилю носила оборонительный характер. "Позвольте прояснить: иранский режим понесет ответственность за свои действия. И мы предостерегаем Иран и его сателлитов от любых шагов, направленных против США или Израиля", – сказала она.

Агентство Reuters сообщило, что США и Израиль призвали к введению новых санкций против Ирана.