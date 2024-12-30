Россия и Украина провели обмен пленными: возвращены защитники "Азовстали" и Мариуполя

Министерство обороны РФ сообщило, что в понедельник в результате переговорного процесса был проведен обмен военнопленными: Украина вернула 150 российских военнослужащих, получив взамен 150 военнослужащих ВСУ. Информационное агентство "Интерфакс" подчеркивает, что обмен был произведен в формате "150 на 150".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале сообщает, что в понедельник, 30 декабря, из российского плена были возвращены 189 человек.

"Это военные – защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, с разных направлений фронта, – написал Зеленский. – Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, бойцы теробороны, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. А также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось их вернуть. Сегодня еще 189 семей счастливы".

Президент Украины подчеркнул, что работа над освобождением из российского плена каждого и каждой не прекращается. Он выразил благодарность посредникам, в частности, ОАЭ, за помощь в заключении соглашения.