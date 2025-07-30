В Австралии арестован подозреваемый в поджоге синагоги

Власти Австралии арестовали 21-летнего мужчину по подозрению в причастности к поджогу в декабре 2024 года синагоги "Адас Исраэль" на юге Мельбурна. Полиция заявляет, что преступление было совершено на политической почве.

"Наше расследование не ограничивается Австралией. Мы проверяем, были ли израильские преступники связаны с иностранными. К расследованию подключены и наши партнеры за границей", – заявила заместитель гениспектора полиции по национальной безопасности Крисси Баретт.

При этом полицейские утверждают: нет связи между этим поджогом и антисемитскими инцидентами в Сиднее.

Представители еврейской общины вызывают обеспокоенность возможными связями поджигателей с заграницей. Они рассказывают о значительном ухудшении отношения к евреям, что многие предпочитают скрывать свою национальную принадлежность.