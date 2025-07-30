Лондонский суд принял к рассмотрению иск против запрета Palestine Action
время публикации: 30 июля 2025 г., 18:05 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 18:05
Высокий суд в Лондоне принял к рассмотрению апелляцию одного из учредителей организации Palestine Action Худы Аммори на решение правительства о признании движения террористической организацией.
Согласно сообщениям британских СМИ, первое заседание назначено на 12 сентября, оно будет проходить в режиме закрытых слушаний, в октябре и ноябре суд рассмотрение апелляции продолжится.
Издание The Skwawkbox пишет, что продолжает действовать запрет на деятельность движения Palestine Action.
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