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Мир

Лондонский суд принял к рассмотрению иск против запрета Palestine Action

Великобритания
время публикации: 30 июля 2025 г., 18:05 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 18:05
Лондонский суд принял к рассмотрению иск против запрета Palestine Action
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Высокий суд в Лондоне принял к рассмотрению апелляцию одного из учредителей организации Palestine Action Худы Аммори на решение правительства о признании движения террористической организацией.

Согласно сообщениям британских СМИ, первое заседание назначено на 12 сентября, оно будет проходить в режиме закрытых слушаний, в октябре и ноябре суд рассмотрение апелляции продолжится.

Издание The Skwawkbox пишет, что продолжает действовать запрет на деятельность движения Palestine Action.

Мир
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