Лондонский суд принял к рассмотрению иск против запрета Palestine Action

Высокий суд в Лондоне принял к рассмотрению апелляцию одного из учредителей организации Palestine Action Худы Аммори на решение правительства о признании движения террористической организацией.

Согласно сообщениям британских СМИ, первое заседание назначено на 12 сентября, оно будет проходить в режиме закрытых слушаний, в октябре и ноябре суд рассмотрение апелляции продолжится.

Издание The Skwawkbox пишет, что продолжает действовать запрет на деятельность движения Palestine Action.