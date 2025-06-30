Трамп подписал указ об отмене части санкций в отношении Сирии
время публикации: 30 июня 2025 г., 23:48 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 23:48
В понедельник, 30 июня, президент США Дональд Трамп подписал президентский указ о смягчении санкций в отношении Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Упраздняются санкции против Сирии, однако меры против Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, участников программы по созданию химического оружия… остаются в силе", – говорится в документе, опубликованном администрацией Трампа.
Указ также разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношении Сирии. Этим документом государственному секретарю поручено изучить возможности снятия санкций в ООН для поддержки стабильности в Сирии
В Белом доме заявляют, что цель этого шага – "продвижение и поддержка страны на пути к стабильности и миру".
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