Археолог Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы в рамках обмена заключенными

Российский археолог Александр Бутягин, который был арестован по украинскому запросу в декабре 2025 года в связи с раскопками городища Мирмекий в Крыму, освобожден из польской тюрьмы. Как сообщает РИА Новости, Бутягин был освобожден в рамках обмена заключенными, проведенного между Польшей и Беларусью.

Об освобождении Александра Бутягина сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявив: "Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине".

Заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александр Бутягин возглавил экспедицию еще в 1999 году. Первоначально раскопки велись с разрешения Украины, но он продолжал археологические изыскания и после того, как в 2014 году полуостров был незаконно аннексирован Россией.

Украинская сторона заявляет, что раскопки стали нарушением ее суверенитета. Она обвиняет Бутягина в нанесении ущерба культурному объекту. Россия также присвоила обнаруженные в ходе раскопок археологические артефакты, в частности – 30 античных золотых монет.

Адвокаты Бутягина утверждали, что историк был задержан во время европейского турне, в ходе которого он беспрепятственно посетил несколько стран. Окружной суд Варшавы в марте принял решение об экстрадиции Бутягина в Украину.