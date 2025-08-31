Трамп оставил Харрис без охраны секретной службы

Президент США Дональд Трамп лишил охраны свою соперницу на выборах 2024 года Камалу Харрис, которая в администрации Джо Байдена занимала пост вице-президента. Первых лиц государства охраняют сотрудники секретной службы.

Согласно закону, бывшие президенты США имеют право на пожизненную охрану, в то время как бывших вице-президентов охраняют только первые полгода после ухода с должности. Этот срок должен был истечь 21 июля, но Байден в последние дни своего президентства продлил этот срок еще на год.

Следует отметить, что Харрис осталась без охраны за несколько недель до начала тура по США, в ходе которого она намерена рекламировать свою книгу воспоминаний "107 дней", посвященной неудачной попытке занять пост президента.