31 августа 2025
31 августа 2025
Мир

время публикации: 31 августа 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 12:43
Трамп оставил Харрис без охраны секретной службы
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп лишил охраны свою соперницу на выборах 2024 года Камалу Харрис, которая в администрации Джо Байдена занимала пост вице-президента. Первых лиц государства охраняют сотрудники секретной службы.

Согласно закону, бывшие президенты США имеют право на пожизненную охрану, в то время как бывших вице-президентов охраняют только первые полгода после ухода с должности. Этот срок должен был истечь 21 июля, но Байден в последние дни своего президентства продлил этот срок еще на год.

Следует отметить, что Харрис осталась без охраны за несколько недель до начала тура по США, в ходе которого она намерена рекламировать свою книгу воспоминаний "107 дней", посвященной неудачной попытке занять пост президента.

