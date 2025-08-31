x
31 августа 2025
Мир

Марко Рубио сообщил о закрытии USAID

США
время публикации: 31 августа 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 12:18
Марко Рубио сообщил о закрытии USAID
AP Photo/Jose Luis Magana

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID). По его словам, прекращение деятельности агентства сэкономило американским налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.

Процесс ликвидации будет контролировать директор Управления по бюджету и управлению Рассел Воут. Часть программ агентства передана в ведение Государственного департамента.

О значительном сокращении деятельности агентства Рубио сообщил еще в начале марта – по итогам шестимесячной проверки. Госсекретарь также поблагодарил возглавляемое тогда Илоном Маском Ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE) за помощь в осуществлении реформ.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и его ближайшее окружение решили превратить именно USAID в показательный случай борьбы с растранжириванием бюджетных средств. В первые недели президентства штат организации был сокращен с 14000 до 300 сотрудников.

