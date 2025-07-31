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Мир

Канада поддержит признание Палестины на Генассамблее ООН

Израиль
Канада
время публикации: 31 июля 2025 г., 00:46 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 00:46
Канада поддержит признание Палестины на Генассамблее ООН
Jim Hollander/Pool via AP

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна официально признает палестинское государство на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это заявление прозвучало вскоре после аналогичных шагов со стороны Франции и Великобритании.

По данным AP и других источников, ключевым аргументом Оттавы стало резкое ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газы.

Агентство Reuters уточняет, что Канада ожидает от Палестинской администрации проведения всеобщих выборов в 2026 году и реализации институциональных реформ. Отдельно подчеркивается, что участие ХАМАСа в этих выборах исключается.

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