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Мир

Путин впервые принял делегацию нового сирийского режима

Сирия
Владимир Путин
время публикации: 31 июля 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 22:45
Путин впервые принял делегацию нового сирийского режима
Shamil Zhumatov/ Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин принял в Москве сирийскую делегацию во главе с министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани. Это первая встреча российского лидера с делегацией нового руководства Сирии.

Перед этим аш-Шибани встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. "Нынешний период полон угроз, но он дает возможность построить сильную и единую Сирию. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы на этом пути Россия была на нашей стороне", – заявил он.

Лавров рассказал, что в Москве следят за происходящими в Сирии процессами переходного периода. "Искренне желаем, чтобы сирийский народ, с которым нас связывают отношения дружбы многолетней, преодолел все имеющиеся вызовы и нормализовал ситуацию полностью", – добавил он.

Напомним: в ходе гражданской войны в Сирии Россия оказывала военную поддержку режиму Башара Асада, и наносила удары по исламистам, которым в конечном счете удалось свергнуть Асада. Потеряв власть, сирийский диктатор и его семья нашли убежище в Москве.

Мир
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