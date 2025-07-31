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Мир

Португалия рассматривает возможность признания Палестины в сентябре на Генассамблее ООН

Израиль
ООН
Португалия
время публикации: 31 июля 2025 г., 17:31 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 17:31
Португалия рассматривает возможность признания Палестины в сентябре на Генассамблее ООН
AP Photo/Mark Lennihan

Правительство Португалии рассматривает возможность признания Государства Палестина во время сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии премьер-министра страны Луиша Монтенегру.

В сообщении подчеркивается, что "Португалия рассматривает признание палестинского государства в рамках процедуры, которая может быть завершена в ходе недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН". Для принятия окончательного решения правительство проведет консультации с президентом страны и парламентом.

Ожидается, что Лиссабон примет решение в координации с другими европейскими государствами, в том числе с Францией, Великобританией и Канадой, которые уже объявили о своих намерениях признать Палестину. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна поддержит признание палестинского государства в сентябре, ссылаясь на ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Газе.

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