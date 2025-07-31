Португалия рассматривает возможность признания Палестины в сентябре на Генассамблее ООН

Правительство Португалии рассматривает возможность признания Государства Палестина во время сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии премьер-министра страны Луиша Монтенегру.

В сообщении подчеркивается, что "Португалия рассматривает признание палестинского государства в рамках процедуры, которая может быть завершена в ходе недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН". Для принятия окончательного решения правительство проведет консультации с президентом страны и парламентом.

Ожидается, что Лиссабон примет решение в координации с другими европейскими государствами, в том числе с Францией, Великобританией и Канадой, которые уже объявили о своих намерениях признать Палестину. Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна поддержит признание палестинского государства в сентябре, ссылаясь на ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Газе.