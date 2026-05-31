x
31 мая 2026
|
последняя новость: 16:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
31 мая 2026
|
31 мая 2026
|
последняя новость: 16:04
31 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Опрос в Армении предрекает Пашиняну решительную победу над пророссийской оппозицей

Россия
Опрос
Армения
время публикации: 31 мая 2026 г., 14:39 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 14:41
Опрос в Армении предрекает Пашиняну решительную победу над пророссийской оппозицей
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В Армении опубликованы результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Breavis в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 7 июня. В опросе, проведенном 5-11 мая, участвовал 1551 респондент.

Согласно этим данным, партия "Гражданский договор", возглавляемая взявшим курс на сближение с Европейским Союзом и США премьер-министром Николом Пашиняном, пользуется поддержкой. У ближайшего преследователя – альянса "Сильная Армения", выступающего за сближение в Россией, всего 12% голосов.

Отметим, что Россия продолжает усиливать давление на Армению. Президент РФ Владимир Путин на саммите в Астане провел параллель между событиями в Армении и Украине. "Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС", – сказал он. Российский посол был отозван из Еревана на консультации.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 мая 2026

Выборы в Армении: Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 апреля 2026

Пашинян на встрече с Путиным: "У нас демократическая страна, социальные сети на 100% свободны"