Пособницу Джеффри Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз

63-летняя Гислейн Максвелл, осужденная за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну, была переведена из федеральной тюрьмы во Флориде в тюремный лагерь Брайан в штате Техас.

Как пишет издание Daily Mail, это было сделано из-за угроз ее жизни, так как некоторые заключенные считали ее "стукачкой" за сотрудничество со следствием.

В июне 2022 года Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам тюрьмы.

Сам Джеффри Эпштейн был осужден за растление малолетних и покончил с собой в тюрьме в августе 2019 года.

Про Гислейн Максвелл писали и говорили, как о женщине, которая был очень близка к Джеффри Эпштейну. Ее отец, британский медиамагнат Роберт Максвелл, был найден мертвым возле своей яхты "Леди Гислейн" у Канарских островов при невыясненных обстоятельствах 5 ноября 1991 года. Именно тогда Гислейн переехала в Нью-Йорк и стала встречаться с Джеффри. Позже она выступала в качестве главной сообщницы финансиста, создавшего сеть проституции с участием юных девушек. Клиентами этой сети были бизнесмены и политики. Некоторые жертвы обвиняют Гислейн в непосредственном участии в оргиях с несовершеннолетними.