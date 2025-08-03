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Мир

Пособницу Джеффри Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз

США
Судебные решения
время публикации: 03 августа 2025 г., 05:45 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 05:53
Пособницу Джеффри Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз
AP Photo/Elizabeth Williams

63-летняя Гислейн Максвелл, осужденная за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну, была переведена из федеральной тюрьмы во Флориде в тюремный лагерь Брайан в штате Техас.

Как пишет издание Daily Mail, это было сделано из-за угроз ее жизни, так как некоторые заключенные считали ее "стукачкой" за сотрудничество со следствием.

В июне 2022 года Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам тюрьмы.

Сам Джеффри Эпштейн был осужден за растление малолетних и покончил с собой в тюрьме в августе 2019 года.

Про Гислейн Максвелл писали и говорили, как о женщине, которая был очень близка к Джеффри Эпштейну. Ее отец, британский медиамагнат Роберт Максвелл, был найден мертвым возле своей яхты "Леди Гислейн" у Канарских островов при невыясненных обстоятельствах 5 ноября 1991 года. Именно тогда Гислейн переехала в Нью-Йорк и стала встречаться с Джеффри. Позже она выступала в качестве главной сообщницы финансиста, создавшего сеть проституции с участием юных девушек. Клиентами этой сети были бизнесмены и политики. Некоторые жертвы обвиняют Гислейн в непосредственном участии в оргиях с несовершеннолетними.

Мир
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