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В Кнессет подана поправка к закону, позволяющая отдать под суд юрсоветника правительства

Кнессет
Правительство
Юридическая реформа
время публикации: 03 декабря 2024 г., 23:27 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 23:50
В Кнессет подана поправка к закону, позволяющая отдать под суд юрсоветника правительства
Chaim Goldberg/Flash90

Парламентарии от "Ционут Датат" Симха Ротман и Цви Сукот подали в секретариат Кнессета поправку к закону, которая, в случае ее принятия, позволит привлечь к суду юридического советника правительства и государственного прокурора. Об этом сообщила радиостанция "Решет Бет".

Поправкой создается новый механизм, позволяющий начать расследование в отношении юридического советника и государственного прокурора, а также подать против них обвинительные заключения. В этом случае прокурор будет назначен министром юстиции.

В комментариях к законопроекту говорится, что в настоящий момент законом предусмотрен механизм возбуждения расследования и подачи обвинительного заключения против высокопоставленных лиц, таких как премьер-министр, министры, судьи, но существует правовой пробел, когда речь идет о юридическом советнике или государственном прокуроре.

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