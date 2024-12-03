В Кнессет подана поправка к закону, позволяющая отдать под суд юрсоветника правительства

Парламентарии от "Ционут Датат" Симха Ротман и Цви Сукот подали в секретариат Кнессета поправку к закону, которая, в случае ее принятия, позволит привлечь к суду юридического советника правительства и государственного прокурора. Об этом сообщила радиостанция "Решет Бет".

Поправкой создается новый механизм, позволяющий начать расследование в отношении юридического советника и государственного прокурора, а также подать против них обвинительные заключения. В этом случае прокурор будет назначен министром юстиции.

В комментариях к законопроекту говорится, что в настоящий момент законом предусмотрен механизм возбуждения расследования и подачи обвинительного заключения против высокопоставленных лиц, таких как премьер-министр, министры, судьи, но существует правовой пробел, когда речь идет о юридическом советнике или государственном прокуроре.