Посланник Дональда Трампа Стивен Виткофф прибыл на Площадь Похищенных

Специальный эмиссар президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф прибыл на Площадь Похищенных в Тель-Авиве, где участники движения по борьбе за скорейшее возвращение заложников следят за процессом передачи освобождаемых заложников.

На площади он побеседовал с 86-летней Йохевед Лифшиц, которая была похищена из кибуца Нир-Оз в "черную субботу" 7 октября и освобождена 23 октября 2023 года. Ее муж 84-летний Одед Лифшиц до сих пор находится в плену террористов, его имя включено в списки похищенных, которых террористы должны освободить в рамках первого этапа сделки.

Йохевед Лифшиц поблагодарила посланника Дональда Трампа за усилия по освобождению заложников. Стивен Виткофф ответил ей, что он крайне взволнован этой встречей и добавил, что она напомнила ему его мать. Виткофф подчеркнул, что обязуется вернуть домой всех похищенных – живых и погибших. "Президент Трамп и я сделаем все возможное для их возвращения", – отметил посланник президента США.

Ранее в четверг он посетил освобожденных наблюдательниц ЦАХАЛа в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве.