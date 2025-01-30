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Израиль

Посланник Дональда Трампа Стивен Виткофф прибыл на Площадь Похищенных

Заложники
Дональд Трамп
Тель-Авив
время публикации: 30 января 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 13:42
Посланник Дональда Трампа Стивен Виткофф прибыл на Площадь Похищенных
Yonatan Sindel/Flash90

Специальный эмиссар президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф прибыл на Площадь Похищенных в Тель-Авиве, где участники движения по борьбе за скорейшее возвращение заложников следят за процессом передачи освобождаемых заложников.

На площади он побеседовал с 86-летней Йохевед Лифшиц, которая была похищена из кибуца Нир-Оз в "черную субботу" 7 октября и освобождена 23 октября 2023 года. Ее муж 84-летний Одед Лифшиц до сих пор находится в плену террористов, его имя включено в списки похищенных, которых террористы должны освободить в рамках первого этапа сделки.

Йохевед Лифшиц поблагодарила посланника Дональда Трампа за усилия по освобождению заложников. Стивен Виткофф ответил ей, что он крайне взволнован этой встречей и добавил, что она напомнила ему его мать. Виткофф подчеркнул, что обязуется вернуть домой всех похищенных – живых и погибших. "Президент Трамп и я сделаем все возможное для их возвращения", – отметил посланник президента США.

Ранее в четверг он посетил освобожденных наблюдательниц ЦАХАЛа в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Израиль
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