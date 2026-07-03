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Мир

Власти Венесуэлы подтвердили гибель около 2600 человек в результате землетрясений

Погибшие
Землетрясения
Венесуэла
время публикации: 03 июля 2026 г., 05:07 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 05:07
Власти Венесуэлы подтвердили гибель около 2600 человек в результате землетрясений
AP Photo/Matias Delacroix

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших 24 июня, возросло до 2595 человек. По данным властей, более 11000 человек получили ранения и травмы. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Родригес подчеркнула, что погибшие не будут похоронены в братских могилах. Она также отвергла критику в адрес властей, заявив, что чрезвычайные службы были приведены в действие в первые часы после катастрофы.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра на северном побережье страны. Спасательные работы осложняются нехваткой тяжелой техники, а значительную часть поисков ведут местные добровольцы при участии иностранных спасательных команд.

По оценке ООН, окончательное число жертв может значительно возрасти и достичь 50000 человек, поскольку десятки тысяч людей все еще числятся пропавшими без вести. Данные о погибших и пострадавших продолжают уточняться.

Мир
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