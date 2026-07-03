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Выявлены недостатки в работе Секретной службы во время покушения на Трампа в 2024 году

США
Дональд Трамп
время публикации: 03 июля 2026 г., 02:56 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 05:34
Выявлены недостатки в работе Секретной службы во время покушения на Трампа в 2024 году
AP Photo/Alex Brandon

Доклад генерального инспектора министерства внутренней безопасности США выявил ряд серьезных недостатков в работе Секретной службы во время покушения на Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле 2024 года.

Согласно докладу, Секретная служба не получила 102 сообщения по местной радиосвязи о стрелке Томасе Круксе, поскольку не смогла создать единый коммуникационный центр с местными правоохранительными органами.

Кроме того, проверка установила, что за несколько часов до стрельбы Крукс запускал беспилотник над районом проведения митинга. Этот полет не был зафиксирован, поскольку система Секретной службы по противодействию дронам в тот момент не работала.

Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года в Батлере, штат Пенсильвания. Трамп был ранен в ухо, один из участников митинга погиб, еще двое были ранены. Нападавший был ликвидирован.

Мир
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