03 марта 2026
Мир

Трамп готов поддержать группировки, нацеленные на свержение режима в Иране

Война с Ираном
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 03 марта 2026 г., 17:16 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 17:42
Трамп готов поддержать группировки, нацеленные на свержение режима в Иране
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп готов поддержать группировки, которые возьмут в руки оружие для свержения режима в Иране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

По их словам, в воскресенье Трамп беседовал с курдскими лидерами и продолжает налаживать контакты с группировками, которые могли бы воспользоваться слабостью Тегерана.

Официальные лица заявили, что президент США еще не принял окончательного решения по этому вопросу, в частности, о том, предоставлять ли оружие, обучение или разведданные группам, противостоящим режиму.

Мир
