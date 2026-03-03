Трамп готов поддержать группировки, нацеленные на свержение режима в Иране

Президент США Дональд Трамп готов поддержать группировки, которые возьмут в руки оружие для свержения режима в Иране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

По их словам, в воскресенье Трамп беседовал с курдскими лидерами и продолжает налаживать контакты с группировками, которые могли бы воспользоваться слабостью Тегерана.

Официальные лица заявили, что президент США еще не принял окончательного решения по этому вопросу, в частности, о том, предоставлять ли оружие, обучение или разведданные группам, противостоящим режиму.