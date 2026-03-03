x
03 марта 2026
|
последняя новость: 21:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 21:20
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сигнал тревоги прозвучал в центре Израиля и на севере в связи с ракетным обстрелом из Ливана

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
время публикации: 03 марта 2026 г., 20:03 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 20:18
Сигнал тревоги прозвучал в центре Израиля и на севере в связи с ракетным обстрелом из Ливана
AP Photo/Baz Ratner

В 20:00 в округах Дан и Шарон, в центре Израиля, а также в Верхней Галилее и в Хайфском заливе, прозвучал сигнал тревоги. Радиостанция "Кан Бет" передала, что ракеты были запущены из Ливана.

По предварительной информации, был осуществлен запуск трех ракет из района севернее реки Литани. Две ракеты были перехвачены, третья упала на незастроенной местности.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook