Сигнал тревоги прозвучал в центре Израиля и на севере в связи с ракетным обстрелом из Ливана

В 20:00 в округах Дан и Шарон, в центре Израиля, а также в Верхней Галилее и в Хайфском заливе, прозвучал сигнал тревоги. Радиостанция "Кан Бет" передала, что ракеты были запущены из Ливана.

По предварительной информации, был осуществлен запуск трех ракет из района севернее реки Литани. Две ракеты были перехвачены, третья упала на незастроенной местности.

Информация уточняется.