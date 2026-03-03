ЦАХАЛ ликвидировал в Тегеране командующего ливанским корпусом иранских сил "Кудс"
время публикации: 03 марта 2026 г., 19:57 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 20:19
ВВС ЦАХАЛа точечным ударом ликвидировали Дауда Али-Задэ, исполняющего обязанности командующего ливанским корпусом иранских сил "Кудс".
Он возглавлял это подразделение после того, как его предшественник Хасан Махдави был уничтожен ЦАХАЛом. По сути речь идёт о ликвидации иранского бригадного генерала, который был наиболее высокопоставленным офицером КСИР, координирующим действия с "Хизбаллой".
Али-Задэ был вовлечен в восстановление террористической организации "Хизбалла".