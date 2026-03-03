x
03 марта 2026
|
последняя новость: 21:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 21:20
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал в Тегеране командующего ливанским корпусом иранских сил "Кудс"

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 19:57 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 20:19
ЦАХАЛ ликвидировал в Тегеране командующего ливанским корпусом иранских сил "Кудс"
AP Photo/Vahid Salemi

ВВС ЦАХАЛа точечным ударом ликвидировали Дауда Али-Задэ, исполняющего обязанности командующего ливанским корпусом иранских сил "Кудс".

Он возглавлял это подразделение после того, как его предшественник Хасан Махдави был уничтожен ЦАХАЛом. По сути речь идёт о ликвидации иранского бригадного генерала, который был наиболее высокопоставленным офицером КСИР, координирующим действия с "Хизбаллой".

Али-Задэ был вовлечен в восстановление террористической организации "Хизбалла".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2026

СМИ: целью удара по Тегерану был командующий ливанским корпусом в составе КСИР