Президент Трамп: "Мы можем вести войну бесконечно"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth пост, в котором сообщил, что американские вооруженные силы обладают практически неограниченными запасами вооружений среднего и выше среднего уровня.

"Мы можем вести войну бесконечно и очень успешно, при том, что это оружие лучше самого совершенного, стоящего на вооружении лучших армий мира. Что касается нашего более совершенного оружия, у нас хорошие запасы, но не такие, как нам хотелось бы. Однако значительное его количество хранится в других странах", – написал Трамп.

Президент вновь обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он отдал Украине американское оружие, стоимость которого составила, по его словам, сотни миллиардов долларов: "Он ничего не сделал, чтобы восполнить арсеналы, но сейчас они полны, и США готовы к настоящей победе".

Многие военные аналитики выражают опасения, что США и их союзники в ходе нынешней кампании могут столкнуться с нехваткой критических вооружений, особенно оборонного характера. Согласно публикации Bloomberg, при нынешней интенсивности военных действий Катару хватит ракет-перехватчиков всего на четыре дня.