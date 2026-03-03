x
03 марта 2026
|
последняя новость: 10:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 10:45
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Президент Трамп: "Мы можем вести войну бесконечно"

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 03 марта 2026 г., 10:02 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 10:11
Президент Трамп: "Мы можем вести войну бесконечно"
U.S. Central Command via AP

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth пост, в котором сообщил, что американские вооруженные силы обладают практически неограниченными запасами вооружений среднего и выше среднего уровня.

"Мы можем вести войну бесконечно и очень успешно, при том, что это оружие лучше самого совершенного, стоящего на вооружении лучших армий мира. Что касается нашего более совершенного оружия, у нас хорошие запасы, но не такие, как нам хотелось бы. Однако значительное его количество хранится в других странах", – написал Трамп.

Президент вновь обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что он отдал Украине американское оружие, стоимость которого составила, по его словам, сотни миллиардов долларов: "Он ничего не сделал, чтобы восполнить арсеналы, но сейчас они полны, и США готовы к настоящей победе".

Многие военные аналитики выражают опасения, что США и их союзники в ходе нынешней кампании могут столкнуться с нехваткой критических вооружений, особенно оборонного характера. Согласно публикации Bloomberg, при нынешней интенсивности военных действий Катару хватит ракет-перехватчиков всего на четыре дня.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 03 марта 2026

Виткофф в интервью Fox News: Иранцы заявляли, что располагают материалом для 11 ядерных бомб
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2026

США готовятся "значительно усилить" удары по Ирану в ближайшие 24 часа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

CENTCOM: все иранские корабли, находившиеся в Оманском заливе, уничтожены