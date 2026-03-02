x
02 марта 2026
Мир

Британское министерство обороны подтвердило: по базе на Кипре нанесен удар

Иран
Война с Ираном
Великобритания
время публикации: 02 марта 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 09:44
Британское министерство обороны подтвердило: по базе на Кипре нанесен удар
AP Photo/Petros Karadjias

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что в ночь на 2 марта был нанесен удар по базе королевских ВВС Акротири в Лимассоле на Кипре. По первоначальным данным, при атаке был задействован беспилотник. Пострадавших нет.

Пресс-служба минобороны не уточняет, кто стоит за ударом, однако, согласно публикациям СМИ, база была атакована иранцами. Если информация подтвердится, речь идет о первом успешном иранском ударе по территории европейского государства.

"Наши вооруженные силы в регионе находятся в состоянии наивысшей боеготовности. Приняты меры для защиты персонала. Ситуация развивается, в дальнейшем будет представлена дополнительная информация", – говорится в заявлении.

Президент Кипра Никос Христодулидис также подтвердил, что расположенная на острове британская база подверглась удару БПЛА "Шахед". Он подчеркнул, что Кипр не является частью военного конфликта.

Мир
