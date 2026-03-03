x
Мир

Ракеты израильского производства не были задействованы при отражении удара по Кипру

Война с Ираном
Кипр
Вооружения
Израиль
время публикации: 03 марта 2026 г., 10:38 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 10:43
Ракеты израильского производства не были задействованы при отражении удара по Кипру
Wikipedia.org. Фото: Министерство обороны Индии

В первые дни операции "Рычание Льва" Кипр стал первым европейским государством, ставшим мишенью иранской атаки. Президент Никос Христодулидис подтвердил, что расположенная на острове британская база подверглась удару БПЛА "Шахед". Он подчеркнул, что Кипр не является частью военного конфликта.

По оценке властей Кипра, все признаки указывают на то, что беспилотники, нацеленные на британские базы, были запущены "Хизбаллой" из Ливана. Сигнал тревоги на острове звучали неоднократно.

Примечательно, что для отражения атаки Ирана или его сателлитов не были задействованы израильские системы ПРО Barak-MX производства оборонного концерна "Авиационная промышленность" (IAI), поступившие на смену российским установкам "Бук-М1-2" и приобретенные специально для этой цели.

Система наземного базирования способна одновременно противостоять ракетам, самолетам и беспилотным летательным аппаратам в радиусе до 150 километров. Первая партия израильских вооружений поступила на остров в конце 2024 года, вторая – осенью 2025 года.

Как сообщил источник в оборонном истеблишменте Кипра, цитируемый Walla, согласно заключенному с Великобританией соглашении, королевство должно обеспечивать защиту своих военных объектов на острове самостоятельно.

