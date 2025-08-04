Администрация Трампа обусловила помощь при стихийных бедствиях отказом от бойкота Израиля

Штаты и города, которые бойкотируют израильские компании, будут лишены федеральной помощи для подготовки к стихийным бедствиям, совокупный объем которой составляет 1,9 миллиарда долларов. Это указание содержится в уведомлении о грантах, опубликованных Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям (FEMA), сообщает Reuters.

В соответствии с указанием FEMA, для получения федеральных грантов необходисо соблюдать условия агентства: в частности, подтвердить, что штат или город не будет разрывать коммерческие отношения с израильскими компаниями.

Речь идет о федеральном финансировании, полагающемся штатам для покрытия расходов на поисково-спасательное оборудование, зарплаты руководителей экстренных служб, резервные энергосистемы и другие целевые расходы, связанные с подготовкой к стихийным бедствиям.

В апреле министерство внутренней безопасности США, которое курирует деятельность FEMA, заявило о запрете бойкота Израиля для штатов и городов, получающих гранты от ведомства. Это требование направлено против движения BDS (Boycott, Divestment, and Sanctions), оказывающего экономическое давление на Израиль.

В статье Reuters указано, что требование во многом символическое, поскольку в 34 штатах уже действуют законы или политика, направленные против BDS.