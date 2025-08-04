x
04 августа 2025
|
последняя новость: 19:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 августа 2025
|
04 августа 2025
|
последняя новость: 19:47
04 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В ходе российской атаки на Одессу серьезно пострадала историческая синагога Пересыпь

время публикации: 04 августа 2025 г., 18:32 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 18:32
В ходе российской атаки на Одессу серьезно пострадала историческая синагога Пересыпь
Ukrainian Emergency Service via AP

В результате ночной атаки дронами на Одессу в ночь на 4 августа серьезные повреждения были причинены зданию исторической синагоги Пересыпь. В результате взрыва беспилотника здание загорелось, окна и двери были выбиты.

"На следующий день после того, как мы оплакиваем разрушение Храма в Иерусалиме, мы оплакиваем еще одну утрату – серьезные повреждения синагоги Пересыпь в Одессе, – цитирует 112.ua официальное заявление Еврейской общины города. – Хотя она не использовалась в последние годы, на протяжении многих поколений она была домом молитвы, памяти и святости, где хранились древние свитки и книги. Ее разрушение — это рана для нашей общины и нашего наследия".

Представители Еврейской общины Одессы призвали мировых лидеров и правозащитные организации осудить акты агрессии со стороны РФ на религиозное учреждение.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2025

Армия РФ нанесла удары по историческому центру Одессы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 июля 2025

Армия РФ атаковала Одессу; возник пожар в жилом доме, погибла женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 июня 2025

В Одессе российский "шахед" попал в жилой дом: есть погибшие, среди раненых дети