В ходе российской атаки на Одессу серьезно пострадала историческая синагога Пересыпь

В результате ночной атаки дронами на Одессу в ночь на 4 августа серьезные повреждения были причинены зданию исторической синагоги Пересыпь. В результате взрыва беспилотника здание загорелось, окна и двери были выбиты.

"На следующий день после того, как мы оплакиваем разрушение Храма в Иерусалиме, мы оплакиваем еще одну утрату – серьезные повреждения синагоги Пересыпь в Одессе, – цитирует 112.ua официальное заявление Еврейской общины города. – Хотя она не использовалась в последние годы, на протяжении многих поколений она была домом молитвы, памяти и святости, где хранились древние свитки и книги. Ее разрушение — это рана для нашей общины и нашего наследия".

Представители Еврейской общины Одессы призвали мировых лидеров и правозащитные организации осудить акты агрессии со стороны РФ на религиозное учреждение.