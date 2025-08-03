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Мир

Совет безопасности ООН проведет специальное заседание по проблеме заложников

Заложники
ООН
время публикации: 03 августа 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 22:14

Совет безопасности ООН во вторник утром проведет специальное заседание по проблеме 50 заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы. Специальное заседание пройдет по запросу министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

Обсуждение было инициировано после публикации ХАМАСом и "Исламским джихадом" ужасающих видео, на которых заложники Эвьятар Давид и Ром Браславский находятся в состоянии крайнего истощения и подвергаются издевательствам.

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