Совет безопасности ООН проведет специальное заседание по проблеме заложников

Совет безопасности ООН во вторник утром проведет специальное заседание по проблеме 50 заложников, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газы. Специальное заседание пройдет по запросу министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

Обсуждение было инициировано после публикации ХАМАСом и "Исламским джихадом" ужасающих видео, на которых заложники Эвьятар Давид и Ром Браславский находятся в состоянии крайнего истощения и подвергаются издевательствам.