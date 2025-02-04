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Мир

В Белом доме ждут прибытия делегации Катара для обсуждения второго этапа сделки

США
Дональд Трамп
Катар
ХАМАС
время публикации: 04 февраля 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 20:38
В Белом доме ждут прибытия делегации Катара для обсуждения второго этапа сделки
AP Photo/Alex Brandon

Израильский телеканал "Кан-11" передал, что в ближайшие дни в Вашингтон должна прибыть делегация Катара для обсуждения второго этапа сделки между Израилем и ХАМАСом.

Делегацию возглавит премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдель Рахман аль-Тани.

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф подтвердил информацию о прибытии делегации из Дохи и сообщил, что, скорее всего встретится с Мухаммадом бин Абделем Рахманом аль-Тани в ближайший четверг.

Мир
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