В Белом доме ждут прибытия делегации Катара для обсуждения второго этапа сделки
время публикации: 04 февраля 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 20:38
Израильский телеканал "Кан-11" передал, что в ближайшие дни в Вашингтон должна прибыть делегация Катара для обсуждения второго этапа сделки между Израилем и ХАМАСом.
Делегацию возглавит премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдель Рахман аль-Тани.
Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф подтвердил информацию о прибытии делегации из Дохи и сообщил, что, скорее всего встретится с Мухаммадом бин Абделем Рахманом аль-Тани в ближайший четверг.
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