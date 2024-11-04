Итоги выборов президента Молдовы: Санду победила во втором туре
время публикации: 04 ноября 2024 г., 05:24 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 05:32
Действующий президент Молдовы Майя Санду во втором туре президентских выборов, прошедших в воскресенье, 3 ноября, набрала около 55% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия Молдовы после обработки 99% протоколов.
Бывший генпрокурор, кандидат от оппозиционной "Партии социалистов" Александр Стояногло набрал около 45% голосов.
Судя по данным ЦИК, Санду уверенно победила в центре страны, хотя во многих регионах севера и юга Молдовы лидировал Стояногло.