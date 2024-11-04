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Мир

Итоги выборов президента Молдовы: Санду победила во втором туре

время публикации: 04 ноября 2024 г., 05:24 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 05:32
Итоги выборов президента Молдовы: Санду победила во втором туре
AP Photo/Vadim Ghirda

Действующий президент Молдовы Майя Санду во втором туре президентских выборов, прошедших в воскресенье, 3 ноября, набрала около 55% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия Молдовы после обработки 99% протоколов.

Бывший генпрокурор, кандидат от оппозиционной "Партии социалистов" Александр Стояногло набрал около 45% голосов.

Судя по данным ЦИК, Санду уверенно победила в центре страны, хотя во многих регионах севера и юга Молдовы лидировал Стояногло.

Мир
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