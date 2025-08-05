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Мир

Франческа Альбанезе лишилась верификации в X из-за американских санкций

США
Соцсети
ООН
время публикации: 05 августа 2025 г., 08:31 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 08:31
Франческа Альбанезе лишилась верификации в X из-за американских санкций
Wikipedia.org. Фото: Esquerda.net

Социальная сеть X удалила статус верификации (синяя галочка) с учетной записи спецдокладчика ООН по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанезе.

Статус был удален после обращения в офисы X организации UN Watch, указавшей компании, что власти США ввели против Альбанезе индивидуальные санкции.

Напомним, что о введении санкций против Альбанезе было объявлено 9 июля 2025 года. Госсекретарь США Марко Рубио написал, что причиной санкций стали "нелегитимные и постыдные усилия Альбанезе подвигнуть Международный уголовный суд к действиям против официальных лиц, компаний и руководства США и Израиля".

Он также заявил, что "политическая и экономическая война против США и Израиля недопустима" и что США "всегда будут защищать право своих партнеров на самооборону".

Ранее США призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша снять Альбанезе с поста, обвинив ее в "антисемитизме и поддержке терроризма".

Мир
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