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Мир

Сильное землетрясение в Калифорнии, объявлена опасность цунами

Землетрясения
время публикации: 05 декабря 2024 г., 21:09 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 21:15
Сильное землетрясение в Калифорнии, объявлена опасность цунами
AP Photo/Damian Dovarganes, File

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в округе Гумбольдт, Северная Калифорния. Изначально сообщалось о магнитуде 6.6, однако затем оценка была повышена до 7.0. Объявлена опасность цунами.

Эпицентр землетрясения находился в море, неподалеку от прибрежного города Юрика, главного порта Северной Калифорнии. В этом городе проживает около 26 тысяч человек, он находится непосредственно на побережье и может быть уязвим для возможных волн цунами.

К настоящему моменту информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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