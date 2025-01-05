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Мир

СМИ сообщили о встрече Трампа и Мелони во Флориде

время публикации: 05 января 2025 г., 06:19 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 06:26
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Итальянские и американские СМИ сообщают о встрече избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

По данным CNN, встреча должна была пройти вечером 4 января в Мар-а-Лаго (штат Флорида), в имении Трампа.

Штаб Трампа эту информацию не комментирует.

Однако агентство Bloomberg подтверждает, что Мелони в субботу вылетала в США, чтобы встретиться с Трампом.

По версии СМИ, Мелони должна была обсуждать с Трампом дело итальянской журналистки Чечилии Сала, задержанной в Иране в прошлом месяце.

На 9-10 января в Риме планируется встреча Мелони с действующим президентом США Джо Байденом.

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