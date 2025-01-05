СМИ сообщили о встрече Трампа и Мелони во Флориде
время публикации: 05 января 2025 г., 06:19 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 06:26
Итальянские и американские СМИ сообщают о встрече избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
По данным CNN, встреча должна была пройти вечером 4 января в Мар-а-Лаго (штат Флорида), в имении Трампа.
Штаб Трампа эту информацию не комментирует.
Однако агентство Bloomberg подтверждает, что Мелони в субботу вылетала в США, чтобы встретиться с Трампом.
По версии СМИ, Мелони должна была обсуждать с Трампом дело итальянской журналистки Чечилии Сала, задержанной в Иране в прошлом месяце.
На 9-10 января в Риме планируется встреча Мелони с действующим президентом США Джо Байденом.