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Мир

Генконсул Израиля в Нью-Йорке прокомментировал сообщения о прямых переговорах США с ХАМАСом

США
Заложники
ХАМАС
время публикации: 05 марта 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 18:49
Генконсул Израиля в Нью-Йорке прокомментировал сообщения о прямых переговорах США с ХАМАСом
AP Photo/Pamela Smith

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис в интервью телеканалу Fox Business прокомментировал сообщение о секретных переговорах США с ХАМАСом.

"Если в результате этих переговоров будут освобождены заложники, мы будем рады их возвращению", – сказал Акунис.

Сообщение о прямых переговорах между США и ХАМАСом было опубликовано американским изданием Axios. Автор публикации Барак Равид написал, что тема переговоров – освобождение американских заложников, удерживаемых в секторе Газы, и о возможности более широкого соглашения по прекращению огня. В публикации подчеркивается, что США никогда ранее не вели прямые переговоры с ХАМАСом – эта организация была признана американскими властями террористической в 1997 году.

По информации Axios, переговоры с представителями ХАМАСа в Дохе в последние недели ведет спецпредставитель президента США по делам заложников Адам Бёлер.

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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 марта 2025

Axios: США ведут секретные переговоры с ХАМАСом по заложникам в Газе