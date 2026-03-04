Белый дом: Мадрид согласился на сотрудничество по Ирану. МИД Испании опровергает

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт объявила 4 марта, что власти Испании дали согласие на сотрудничество с американскими военными после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Мадриду прекращением торговли. Левитт не уточнила, в чем именно будет заключаться это сотрудничество.

Однако вскоре глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не менял позицию по поводу американской и израильской военной операции против Ирана и не соглашалась на сотрудничество с ВС США. "Наша позиция по поводу этой войны по-прежнему ясная и непреклонная: мы против нее", – сказал он в интервью радиостанции "Кадена СЕР".

Министр также заявил, что "категорически опровергает" утверждения Белого дома о согласии Испании на сотрудничество с военными США. "Позиция правительства Испании по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз не изменилась совершенно", – отметил Альбарес. Он подчеркнул, что не понимает, о каком согласии Испании на сотрудничество ранее заявили в Белом доме, передает "Интерфакс".

"У нас есть двустороннее соглашение с США. И никакого использования испанских военных баз для целей, не оговоренных в этом соглашении, не будет. Любые военные операции должны проводиться с разрешения ООН", – сказал глава МИД Испании.