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Выборы в США: ночное голосование в Диксвилл Нотч не выявило победителя

время публикации: 05 ноября 2024 г., 11:32 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 11:34
Выборы в США: ночное голосование в Диксвилл Нотч не выявило победителя
AP Photo/Charles Krupa

Старт дню выборов в США традиционно дает маленькая деревушка Диквсилл Нотч, расположенная в штате Нью-Гемпшир. Голосование здесь начинается в полночь и занимает меньше десяти минут, после чего сразу объявляются результаты.

В деревушке всего шесть зарегистрированных избирателей, причем четверо из них значатся республиканцами, а двое остальных не декларировали свою партийную принадлежность.

Однако численный перевес никак не отразился на результатах выборов в Диксвилл Нотч. И кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, и его соперница – демократ Камала Харрис набрали по три голоса.

На двух предыдущих выборах жители деревни поддержали демократов: в 2020 году все пять голосов получил Джо Байден, а в 2016 году четыре из семи голосов были отданы Хиллари Клинтон. Однако в 2016 году и демократ Барак Обама, и республиканец Митт Ромни получили по пять голосов.

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