Генштаб ВСУ: перехвачены 121 из 157 БПЛА, ракеты не сбили. Минобороны РФ: сбиты 92 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 5 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине семь ракет (шесть зенитных ракет С-300 и одну авиационную ракету Х-59) и 157 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО заявляют о перехвате 121 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось.

Зафиксированы попадания семи ракет и 35 БПЛА в 10 локациях.

Причинен значительный ущерб на предприятии в Днепре.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 5 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 92 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Ростовской, Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской, Смоленской областей, над акваторией Черного моря, над акваторией Азовского моря, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Украинская сторона заявляет, что в РФ ночью были атакованы нефтеперерабатывающий завод в Рязани и нефтебаза в оккупированном Луганске.