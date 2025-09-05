x
05 сентября 2025
05 сентября 2025
Мир

Госдеп США наложил санкции на палестинские организации, связанные с иском в МУС

время публикации: 05 сентября 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 08:40
Госдеп США наложил санкции на палестинские организации, связанные с иском в МУС
Государственный секретарь США Марко Рубио подписал указ о включении в санкционные списки ряда палестинских организаций, связанных с иском против Израиля в Международный уголовный суд в Гааге.

Под санкции попали организации "Аль-Хак", "Аль-Мезан" и Палестинский центр прав человека (PCHR).

"Соединенные Штаты и Израиль не являются участниками Римского статута и поэтому не подпадают под юрисдикцию МУС. Мы выступаем против политизированной повестки дня МУС, превышения полномочий и пренебрежения суверенитетом Соединенных Штатов и наших союзников. Текущие действия МУС создают опасный прецедент для всех наций, и мы будем активно противостоять действиям, которые угрожают нашим национальным интересам и нарушают суверенитет Соединенных Штатов и наших союзников, включая Израиль", - говорится в заявлении Госдепа.

