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Мир

Аргентина объявила о выходе из Всемирной организации здравоохранения

Дональд Трамп
ООН
время публикации: 06 февраля 2025 г., 00:10 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 00:10
Хавьер Милей
AP Photo/Matilde Campodonico

Аргентина выйдет из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил 5 февраля офис президента Хавьера Милея.

Причиной выхода названы "глубокие разногласия" относительно подхода ВОЗ к решению вопросов здравоохранения, в частности, во время пандемии COVID-19, когда в Аргентине был введен многомесячный карантин.

Официальный представитель президента Мануэль Адорни заявил, что этот шаг предоставит Аргентине "большую гибкость в реализации политики, адаптированной к местным реалиям.

В прошлом месяце, через несколько часов после своей инаугурации, решение о выходе из ВОЗ подписал Дональд Трамп, ярым поклонником которого является "анархо-капиталист" Хавьер Милей.

Мир
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