Трамп вновь пообещал, что "наступит ад", если не будут возвращены заложники

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в беседе с консервативным радиоведущим Хью Хьюиттом назвал себя "лучшим другом, который когда-либо был у Израиля". Он напомнил, что благодаря ему и его администрации были подписаны соглашения Авраама и было перенесено посольство США в Иерусалим. "Все хорошее, что происходило с Израилем в тот период, происходило благодаря мне", – сказал Трамп.

Говоря об удерживаемых в секторе Газы заложников, Дональд Трамп заявил: если к его возвращению в Белый дом заложники не будут возвращены, то "наступит ад".

Касаясь текущей ситуации на Ближнем Востоке и войны, продолжающейся почти 15 месяцев, Трамп сказал: "Очевидно, что я за Израиль, но я также за мир. Этот конфликт продолжается чересчур долго".