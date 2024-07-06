Пропавшие на Филиппинах израильтянин и его жена-фотомодель найдены убитыми

37-летний израильтянин Ицхак Коэн и его 27-летняя невеста, фотомодель и бывшая королева красоты филиппинской провинции Пампанга Женева Лопес, которые были объявлены пропавшими без вести около двух недель назад, погибли. Фрагменты их тел были обнаружены в старом карьере возле города Капаса на Филиппинах. Местная полиция расследует обстоятельства их смерти.

Как сообщает в субботу, 6 июля, "Маарив", тела Коэна и его невесты были найдены в субботу утром. Их автомобиль нашли сгоревшим еще около двух недель назад. Тела были доставлены в местную лабораторию судебной медицины для вскрытия и взятия проб ДНК.

В последний раз Ицхака Коэна и Женеву Лопез видели 21 июня, они поехали на своем внедорожнике в город Капас для заключения сделки по земельному участку. Как рассказал ранее брат пропавшего Янив, Ицхак Коэн отправился на встречу с человеком, который был должен ему деньги: несколько лет назад он одолжил своему знакомому определенную сумму, когда жена этого знакомого была больна, но деньги тот так и не вернул. Взамен он пообещал передать израильтянину участок земли, и предложил приехать договориться.

Их сгоревший автомобиль был обнаружен в Капасе утром 22 июня. Филиппинская полиция выявила семерых подозреваемых, включая риэлтора, организовавшего сделку. Первый сигнал об исчезновении пары поступил от сестры пропавшей девушки Джони, которая обратилась в полицию и сообщила, что не может связаться с Женевой и ее женихом-израильтянином.

Ицхак Коэн жил на Филлипинах несколько лет, Женева Лопез была его невестой. Вскоре пара планировала пожениться.