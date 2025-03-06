Госдепартамент сообщил о намерении закрыть 12 консульств США в различных странах

Внешнеполитическое ведомство США в рамках программы Дональда Трампа по сокращению государственных расходов намерено закрыть 12 американских консульств по всему миру.

По предварительной информации, существенные сокращения коснутся представительств США в странах Европы, в таких как Германия, Франция, Италия и Португалия.

В государственном департаменте надеются добиться сокращения расходов ведомства в этом году на 20%.