Глава Пентагона и командующий CENTCOM: США готовы вести войну с Ираном "сколько потребуется"

В ходе брифинга глава военного ведомства США Пит Хегсет и Командующий Центральным командованием армии США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер ответили на вопросы журналистов по ходу войны против режима аятолл в Иране.

Купер заявил, что боевые возможности США в войне против Ирана продолжают расти, тогда как возможности иранской стороны ослабевают. По его словам, за последние 72 часа американские бомбардировщики атаковали почти 200 целей на территории Ирана, включая объекты в районе Тегерана. Адмирал отметил, что лишь в течение последнего часа стратегические бомбардировщики Northrop Grumman B-2 Spirit сбросили десятки проникающих бомб, нацеленных на пусковые установки баллистических ракет, скрытые под землей.

Хегсет заявил на том же брифинге, что Тегеран рассчитывает на то, что США не смогут долго поддерживать интенсивность боевых действий. "Иран надеется, что мы не сможем продолжать эту кампанию, и это серьезная ошибка в расчетах со стороны Корпуса стражей исламской революции", – сказал он. По словам главы Пентагона, у американских вооруженных сил нет дефицита боеприпасов, а имеющиеся запасы как оборонительных, так и наступательных вооружений позволяют продолжать операцию столько, сколько потребуется. "Мы только начали сражаться – и будем вести эту борьбу решительно", – подчеркнул Хегсет.

"Всего за несколько дней операции "Эпическая ярость" вы и ваша команда нанесли разрушительные высокоточные удары, уничтожив лучшую часть ВМС Ирана", – отметил Хегсет, обращаясь к Куперу.