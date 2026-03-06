"ОВД инфо": после ликвидации Али Хаменеи в Москве задержали группу иранцев

После смерти Али Хаменеи в Москве задержали 21 иранца, сообщает "ОВД инфо".

Живущие в Москве иранцы решили собраться вместе на следующий день после новости о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. "Это праздник радости", – написала в инстаграме пользовательница Рейхане. Она предложила соотечественникам встретиться у метро "Саларьево" и добавила, что приносить плакаты с политическими лозунгами или что-то подобное не стоит.

Молодые люди взяли гитару, закупились углем и продуктами и отправились в парк. Веселье прервали полицейские. Они искали Рейхане. Силовики проверили документы собравшихся, а затем сообщили, что им придется поехать в отдел.

В отделе задержанным пришлось провести несколько часов. Одной девушке стало плохо. Ее рвало, но врача полицейские не вызвали. Молодым людям выдали протоколы и сказали подписать, не разъяснив содержимое. Переводчик в отделе был, но протоколы он не перевел. Затем иранцев отпустили.

На суде Рейхане вменили статью об организации публичной акции и назначили 10 суток ареста. Другим собравшимся выписали протоколы об участии в публичной акции. По версии силовиков, иранцы не подчинялись им и скандировали: "Спасибо США". Сами молодые люди это отрицали.

Все, кроме Рейхане, отделались штрафами в 15 тысяч рублей. Всего административные дела возбудили против 21 человека.

"Тут есть политический подтекст: нельзя было допустить, чтобы где-то была опубликована информация, что иранские студенты празднуют смерть Али Хаменеи. Поэтому у них пытались взять объяснения в таком духе: если они собирались и радовались, то, радовались тому, что Иран начал обстреливать Израиль", – объяснил Алексей Пинчук, адвокат от ОВД-Инфо, помогавший задержанным.