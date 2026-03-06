Служба госбезопасности Азербайджана: предотвращены теракты, планируемые КСИР

Служба государственной безопасности Азербайджана заявила, что предотвращены теракты, которые планировались Корпусом стражей исламской революции на азербайджанской территории.

"С целью посеять панику в обществе и нанести ущерб международному имиджу Азербайджана" в качестве целей были выбраны: стратегический объект – нефтепровод Баку-Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагога "Ашкенази". На территорию страны были провезены три взрывных устройства.

Указанные взрывные устройства были обезврежены.