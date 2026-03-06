x
06 марта 2026
Мир

Служба госбезопасности Азербайджана: предотвращены теракты, планируемые КСИР

Азербайджан
Война с Ираном
время публикации: 06 марта 2026 г., 21:12
AP Photo/Aziz Karimov

Служба государственной безопасности Азербайджана заявила, что предотвращены теракты, которые планировались Корпусом стражей исламской революции на азербайджанской территории.

"С целью посеять панику в обществе и нанести ущерб международному имиджу Азербайджана" в качестве целей были выбраны: стратегический объект – нефтепровод Баку-Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагога "Ашкенази". На территорию страны были провезены три взрывных устройства.

Указанные взрывные устройства были обезврежены.

Мир
