"Деловой спор" в Техасе: застрелены два человека, трое ранены, убийца арестован
время публикации: 06 мая 2026 г., 01:28 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 05:33
В городе Карролтон, к северу от Далласа (штат Техас, США), в результате стрельбы были убиты два человека, еще трое получили ранения, передает AP.
По данным полиции, 69-летний Сын Хо Хан открыл огонь во время деловой встречи у торгового центра K Towne Plaza, а затем застрелил еще одного человека в жилом комплексе примерно в шести километрах от места первого нападения.
Подозреваемый был задержан у магазина H-Mart после короткой погони.
В полиции заявили, что речь не идет о случайном нападении или преступлении на почве ненависти: Хан знал жертв и, по версии следствия, был обозлен из-за финансовых разногласий, связанных с их деловыми отношениями.
Имена погибших пока не опубликованы.