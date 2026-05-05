Нетаниягу встретился с главой Совета мира Николаем Младеновым

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял в своем офисе в Иерусалиме главу Совета мира по Газе Николая Младенова. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

По итогам встречи Нетаниягу не сделал никаких заявлений.

Младенов, до этого участвовавший в переговорах с ХАМАСом, назвал встречу с Нетаниягу "позитивной и субстантивной". Он заявил, что Нетаниягу подтвердил приверженность полному выполнению плана Дональда Трампа по сектору Газы. "Ведется работа со всеми сторонами, чтобы превратить обязательства в конкретные действия", – заявил он, отметив, что для достижения прогресса "потребуются решения".