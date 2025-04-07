x
07 апреля 2025
|
последняя новость: 20:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 апреля 2025
|
07 апреля 2025
|
последняя новость: 20:36
07 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В полицию Лондона подана жалоба против 10 граждан Великобритании, проходивших службу в ЦАХАЛе

Суд
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 07 апреля 2025 г., 19:46 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 19:56
В полицию Лондона подана жалоба против 10 граждан Великобритании, проходивших службу в ЦАХАЛе
(AP Photo/Frank Augstein

В полицию Лондона подана жалоба против десяти граждан Великобритании, проходивших службу в ЦАХАЛе. Жалоба подана правозащитными организациями.

По данным The Telegraph, податели жалобы утверждают, что указанные в ней граждане преднамеренно нападали на мирных жителей сектора Газы, сотрудников гуманитарных миссий, участвовали в разрушении гражданской инфраструктуры сектора.

Жалоба, поданная от имени Палестинского центра по правам человека (PCHR) и британского Центра защиты общественных интересов (PILC), была составлена группой британских юристов совместно с коллегами из Международного уголовного суда в Гааге, и к ней приложен 240-страничный отчет, охватывающий первые шесть месяцев войны, с октября 2023 года по май 2024 года.

Отчет основан на показаниях свидетелей и материалах из открытых источников, включая видео, опубликованные в социальных сетях. Например, один из свидетелей, чьи показания включены в документ, утверждает, что израильские военнослужащие заставили всех членов палестинской семьи раздеться догола, а затем по одному выводили их в гостиную, где избивали электрическим шнуром и бильярдным кием.

Податели жалобы выразили надежду на то, что факты, приведенные в отчете, побудят полицию к действиям и против граждан, имеющих гражданство Великобритании и Израиля, будут возбуждены уголовные дела.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 апреля 2025

ХАМАС осудил Венгрию за выход из МУС и отказ арестовать Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 декабря 2024

Властям Израиля удалось спасти от ареста на Шри-Ланке, отдыхавшего там резервиста ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 декабря 2024

ЦАХАЛ отверг обвинения в "этнических чистках" в Газе