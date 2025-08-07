x
07 августа 2025
07 августа 2025
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 89 из 112 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 125 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 07 августа 2025 г., 12:03 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 12:03
Генштаб ВСУ: перехвачены 89 из 112 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 125 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 7 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 112 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 89 БПЛА, запущенных российскими военными.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы 23 попадания БПЛА в 11 локациях и падение фрагментов БПЛА в трех локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 6 августа, ночью и утром 7 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 125 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Ростовской, Смоленской, Калужской, Волгоградской, Белгородской, Курской и Орловской областей, над территорией Краснодарского края, над акваторией Азовского моря и над акваторией Черного моря, а также над Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

