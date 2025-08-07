Трамп: "Как только иранцы возобновят ядерную программу, мы вернемся"

Во время встречи с журналистами президента США Дональда Трампа спросили о планах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу полностью оккупировать сектор Газы. Трамп предпочел сосредоточиться на роли США в обеспечении стабильности региона.

"Помешав Ирану стать обладателем ядерного оружия, мы остановили войны на Ближнем Востоке. Как только иранцы возобновят программу, мы вернемся", – сказал он.

"Мы лишили их возможности получить ядерное оружие. Им оставалось до него два месяца, может, меньше. А теперь оно уничтожено полностью", – добавил Трамп, дав высокую оценку бомбардировщикам B-2, но не упомянув об участии в операции Израиля.