07 августа 2025
Мир

Трамп: "Как только иранцы возобновят ядерную программу, мы вернемся"

Иран
Дональд Трамп
Ядерное оружие
время публикации: 07 августа 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 11:46
Трамп: "Как только иранцы возобновят ядерную программу, мы вернемся"
AP Photo/Evan Vucci

Во время встречи с журналистами президента США Дональда Трампа спросили о планах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу полностью оккупировать сектор Газы. Трамп предпочел сосредоточиться на роли США в обеспечении стабильности региона.

"Помешав Ирану стать обладателем ядерного оружия, мы остановили войны на Ближнем Востоке. Как только иранцы возобновят программу, мы вернемся", – сказал он.

"Мы лишили их возможности получить ядерное оружие. Им оставалось до него два месяца, может, меньше. А теперь оно уничтожено полностью", – добавил Трамп, дав высокую оценку бомбардировщикам B-2, но не упомянув об участии в операции Израиля.

