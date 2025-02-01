Министр иностранных дел Таиланда встретился в больнице с освобожденными заложниками-тайцами

Министр иностранных дел Таиланда Марис Сангиампонгса, специально прибывший в Израиль после освобождения террористами ХАМАСа пятерых граждан Таиланда, похищенных в "черную субботу" 7 октября 2023 года и проведших в плену 482 дня, встретился в больнице "Шамир – Асаф а-Рофэ" со своими вернувшимися из плена согражданами. Таенна Понгсак, Сатхиан Суваннахан, Сриаун Ватчара, Саэтао Банават и Румнао Сурасак были освобождены в четверг, 30 января.

Глава МИД Таиланда окажет помощь и поддержку вернувшимся заложникам и поможет им вернуться домой к семьям. Он также встретится в субботу вечером со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, чтобы обсудить усилия по возвращению из плена террористов еще троих граждан Таиланда (по имеющимся данным, двоих из них уже нет в живых).

Пятеро освобожденных заложников – 35-летний Таенна Понгсак, 34-летний Сатхиан Суваннахан, 32-летний Сриаун Ватчара, 27-летний Саэтао Банават и 30-летний Румнао Сурасак – пообщались при помощи ZOOM-конференции с премьер-министром Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават, которая поздравила из с возвращением из плена и пообещала встретиться с ними, когда они вернутся домой.

Министр иностранных дел Таиланда покинет Израиль в понедельник: ожидается, что пятеро освобожденных тайских заложников все еще будут проходить реабилитацию после длительного пребывания в жестоких условиях плена террористов.

Стало известно, что террористы держали их не поодиночке, а двумя группами, по двое и трое. Со своими охранниками-террористами пленники общались, в основном, по-английски, но за 482 дня плена они немножко выучили и арабский. Все дни плена они провели в туннелях под землей, голодали и слышали звуки взрывов.

После освобождения они много общались со своими близкими по телефону, и ожидается, что вскоре члены семей освобожденных тайских заложников прибудут в Израиль за счет и по приглашению Государства Израиль.