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Мир

В России полиция сможет принимать решение о выдворении из страны иностранцев

время публикации: 08 августа 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 19:02
В России полиция сможет принимать решение о выдворении из страны иностранцев
Wikipedia.org. Фото: Иван Абатуров

В четверг, 8 августа, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию полномочиями самостоятельно принимать решение об административном выдворении из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ опубликован на портале правовой информации.

По действовавшим до сегодняшнего дня нормам, решение о выдворении иностранцев могло приниматься судьей, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в Россию – должностными лицами погранслужбы. Поправкой к закону таким правом наделены и сотрудники МВД.

Срок содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению из РФ, в спецучреждениях составит не более 48 часов.

Мир
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