В России полиция сможет принимать решение о выдворении из страны иностранцев

В четверг, 8 августа, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию полномочиями самостоятельно принимать решение об административном выдворении из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ опубликован на портале правовой информации.

По действовавшим до сегодняшнего дня нормам, решение о выдворении иностранцев могло приниматься судьей, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в Россию – должностными лицами погранслужбы. Поправкой к закону таким правом наделены и сотрудники МВД.

Срок содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению из РФ, в спецучреждениях составит не более 48 часов.