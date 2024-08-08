В России полиция сможет принимать решение о выдворении из страны иностранцев
время публикации: 08 августа 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 19:02
В четверг, 8 августа, президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет полицию полномочиями самостоятельно принимать решение об административном выдворении из России иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ опубликован на портале правовой информации.
По действовавшим до сегодняшнего дня нормам, решение о выдворении иностранцев могло приниматься судьей, а в случае совершения административного правонарушения при въезде в Россию – должностными лицами погранслужбы. Поправкой к закону таким правом наделены и сотрудники МВД.
Срок содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению из РФ, в спецучреждениях составит не более 48 часов.
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